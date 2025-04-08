Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz sonuç: Arsenal, Real Madrid'i dağıttı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçları Arsenal - Real Madrid ve Bayern Münih - İnter maçları ile tamamlandı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçları tamamlandı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, turnuvanın favorisi Real Madrid'i beklenmedik bir skorla 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Arsenal'e galibiyeti getiren goller 58 ve 77. dakikada Declan Rice'den gelirken 75 dakikada Mikel Merino, takımının 3. golünü kaydetti. Real Madrid'de Camavinga, 90+4. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Sonucu merakla beklenen bir diğer karşılaşmada ise Bayern Münih, sahasında İnter'e 2-1 yenildi. İnter'in golleri 38. dakikada Lautaro Martinez ve Frattesi'den gelirken, Bayern Münih'in tek golünü 85. dakikada Müller kaydetti.