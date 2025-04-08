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Firari FETÖ hükümlüsü Kayseri'de yakalandı

Firari FETÖ hükümlüsü Kayseri'de yakalandı

Terörle Mücadele ve İstihbarat ekipleri, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç öğretim üyesi İ.A.’yı saklandığı adreste yakalayarak cezaevine teslim etti.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretim üyesi İ.A. (45), saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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