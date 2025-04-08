Firari FETÖ hükümlüsü Kayseri'de yakalandı

Terörle Mücadele ve İstihbarat ekipleri, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç öğretim üyesi İ.A.’yı saklandığı adreste yakalayarak cezaevine teslim etti.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretim üyesi İ.A. (45), saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.