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Tatil boyunca Edirne sınır kapılarından 404 bin 680 yolcu geçti

Tatil boyunca Edirne sınır kapılarından 404 bin 680 yolcu geçti

Ramazan Bayramı boyunca Edirne'den Avrupa'ya açılan sınır kapılarından 404 bin 680 yolcu geçiş yaparken, 143 bin 238 araç giriş-çıkış yaptı. Bayram tatili boyunca Edirne'de yoğun bir trafik ve güvenlik önlemleri alındı.

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Edirne, Ramazan Bayramı tatili boyunca tarih, kültür ve gastronomi meraklılarının uğrak noktası oldu. 28 Mart ile 6 Nisan arasındaki 9 günlük tatil süresince kente 235 bin araç giriş-çıkış yaptı. En yoğun araç girişi ise 44 bin 765 araçla İstanbul'dan gerçekleşti.

Edirne'deki Kapıkule, Pazarkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapıları, bayram süresince oldukça hareketliydi. Avrupa'ya açılan bu kapılardan toplamda 404 bin 680 yolcu ve 143 bin 238 araç geçiş yaptı. Bayramın huzur içinde geçirilmesi adına jandarma, emniyet ve sahil güvenlik ekipleri kentin çeşitli noktalarında görev aldı.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölgedeki güvenlik önlemlerinin arttırıldığı ve tatil boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

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