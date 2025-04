Oyuncu Ahmet Levendoğlu son yolculuğuna uğurlandı ünlü isimler tabutuna omuz attı

İstanbul'da önceki gün 80 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, yönetmen ve yazar Ahmet Levendoğlu'nun cenazesi, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Edebiyat tarihçisi, eğitimci, çevirmen ve Türk Dil Kurumu Başkanlarından Agah Sırrı Levend'in torunu Ahmet Niyazi Levendoğlu için AKM'de düzenlendi.

Törene, Levendoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Zuhal Olcay, Mustafa Uzunyılmaz, Gülsin Onay ve Hümeyra'nın aralarında bulunduğu sanatçılar ile sevenleri katıldı.

Törende konuşan Ahmet Levendoğlu'nun oğlu Emin Levendoğlu, hüzünlü diye tanımladığı bugünün babasının önem verdiği değerlerini kutlamaya fırsat verdiğini belirterek, duygularını şöyle dile getirdi:

"Tiyatrocu, yönetmen, oyuncu, eğitimci, yazar, çevirmen, arşivci, sanat yönetmeni, oyun yazarıydı ve her dalda mükemmeliyetçiydi. Baba, oğul, kardeş, dost, eş, amca, büyükbaba, torun, meslektaş ve öğretmendi. Sokak kedilerini seven, telefondan nefret eden birisiydi. Binlerce başka şeydi ama en başta tiyatrocuydu. Bütün bu niteliklerinin yanında babam prensiplerine sıkı sıkıya bağlı biriydi. Yüksek standartlarına ulaşamayanları her zaman hoş görmezdi. Bazı konularda kendini toplumun vicdanı olarak görüyor gibi gelirdi bana. Böyle insanlara gerek var tabii ama böyle bir insanın eşi, çocuğu, arkadaşı olmak bazen de zor gelebilir. Gençken bu zorlu hisleri yanlış yorumladım. Babam insani duyguları anlamıyor diye düşündüm, ona kızdım, o bana kızdı ve bir ara birbirimizden koptuk."

Emin Levendoğlu, o dönemlerde babasının bir tiyatro stüdyosuna katılma fırsatı olduğunu paylaşarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Yönetmen olarak oyuncularla çalışmalarını gördüm ve yaptığım hatanın farkına vardım. O insani duygulardan çok iyi anlayan birisiydi. Daha ötesi insancıllığın en ince noktalarını bir metnin sayfalarından kavrayıp, o nüansları oyuncularına aktarıp, insanlık halini sahneye çıkarabilen bir uzman, ustaydı. Bu anlayış onunla adım adım yeni bir ilişki kurmama yol açtı. Onunla nasıl gurur duyduğumu, sevdiğimi keşfetmeye başladım. Biliyorum ki bu konuşmayı onu anmak için yapacağımı bilse içtenlikle ve dürüstlükle konuşmamı isterdi. O hepimizin vicdanıydı, benimki de dahil."

Uzun ve zorlu bir dönemin ardından babasını kaybettiklerini aktaran Emin Levendoğlu, "Kaybımızın acısını uzun bir süre çekeceğiz. Onu hep özleyeceğiz ama bu acının içinde şöyle bir huzur da bulunuyor. Babamız sonunda rahatını buldu." görüşünü paylaştı.

"Seninle yol arkadaşı olmama izin verdiğin için çok teşekkür ederim"

Oyuncu Zuhal Olcay, Ahmet Levendoğlu'nun yurt dışından dönüp kendisine hocalık yapmaya başladığı ilk yılı anımsadığını söyleyerek, şunları anlattı:

"O zaman 26-27 yaşlarında genceciktim. Nasıl harika bir eğitmen olduğunu ilk günlerde gösterdin bize. Tüm öğrencilerin, hepimiz sana hayrandık. Bilginin, çalışkanlığın, ilkeli olmanın, demokratlığın, onurun ve ödülsüzlüğün simgesiydin. Yıllar sonra buluştuk ve kendi tiyatro stüdyomuzu kurduk, yol arkadaşı, ortak olduk. Beraber üretmenin keyfini, hazzını, acılarını yaşadık. Çok değerli hocam Ahmet, hayatıma dokunduğun, bana kattıkların ve böylesi sağlam bir karakter, değerli bir tiyatro insanı, seninle yol arkadaşı olmama izin verdiğin için çok teşekkür ederim."

"Bu vedayı hazırlarken de rehberimiz siz oldunuz"

Oyuncu Serda Kondeler, veda törenini hazırlarken her şeyi Ahmet Levendoğlu'nun isteyeceği gibi düzgün işlemesi için uğraştıklarını dile getirerek, "Titizlikle kurguladık, kusursuz olmalıydı. Disiplinsizliğe yer bırakmadan, adanmışlıkla, pes etmeden ve kararlılıkla ilerledik. İlkelerimizden vazgeçmeden, başımız dik yol aldık. Arada huysuzlandığımız da oldu. Bu vedayı hazırlarken de rehberimiz siz oldunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Son günlerinde kendisini evinden sevgiyle uğurladığını ve "Daha sık gelin." dediğini belirten Kondeler, şunları söyledi:

"İlk kez plansız, programsız, istediğim zaman çat kapı gelebilecektim size oysa. Ben de bugün rehberliğiniz, öğrettikleriniz, yaşamıma kattıklarınız için sevgi ve minnetle uğurluyorum sizi canım hocam. Bitmeyecek sandığınız işi tamamlamaya söz veriyorum size. Emanetiniz ben ve buna gönüllü Emir, Esma, Eren, Turgut, Gülcan, Namık ve Tekin'de. Gözünüz arkada kalmasın."

"İyi ki yaşamış"

Törenin ardından AA muhabirine konuşan oyuncu Haluk Bilginer ise "Ağabeyimizi, arkadaşımızı, Türkiye için çok önemli bir değeri kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. İyi ki yaşamış." dedi.

Oyuncu, yönetmen ve yazar Ahmet Levendoğlu'nun cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Ahmet Levendoğlu hakkında

İstanbul'da 1945'te dünyaya gelen Ahmet Levendoğlu'nun babası Tarık Levendoğlu, Devlet Tiyatrolarına kaynak yetiştiren Tatbikat Sahnesi'nin dekor kostüm öğretmeni ve teknik müdürüydü.

Robert Kolej'den mezun olduktan sonra İngiltere'de Krallık Tiyatro Sanatı Akademisinde gördüğü tiyatro öğrenimini 1969'da tamamlayarak Exeter Northcott Theatre'da bir sezon oyunculuk yapan Levendoğlu, 1971-1976 arasında Ankara, 1978-1980 yıllarında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

Kuruluş döneminde İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun müdür yardımcılığını üstlenen oyuncu, 1971'den itibaren tiyatroda öğretmenlik yaptı.

Ankara Devlet Konservatuvarı, İstanbul Devlet Konservatuvarı, Boğaziçi Üniversitesi ve Akademi İstanbul gibi kurumlarda ders veren Levendoğlu, "Kırık Hayatlar", "Ateşten Günler" adlı televizyon dizilerinde, "Young Indiana Jones" adlı Amerikan dizisinde, "Baharın Bittiği Yer" ve "Yaz Yağmuru" filmlerinde oyunculuk yaptı.

Muhabir:Ömer Mirza Şeker