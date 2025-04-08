Benzin ve motorinde fiyatlar değişiyor! Dev indirim sonrası tabela değişecek

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş akaryakıtta tabelaya da yansıyacak. Benzin ve motorine şahane bir indirim geliyor. İndirimin toplamı 5 lirayı bulacak.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın birçok ülkeye getirdiği ek gümrük vergileri piyasaları alt üst etti. Petrol fiyatları da son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. Brent petroldeki düşüş ise Türkiye'de akaryakıta indirim olarak yansıdı.

ŞAHANE BİR İNDİRİM GELİYOR

9 Nisan Çarşamba gününden itibaren (yarın) benzin ve motorine indirim geliyor. Benzindeki indirimin miktarı 2 lira 15 kuruş, motorindeki indirim ise 2 lira 64 kuruş olacak. Benzin ve motorinin litre fiyatı aylar sonra ilk kez 44 liranın altına inmiş olacak.

PETROL FİYATLARI Dün 67,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,29 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün 64,69 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,18 dolardan alıcı buldu.

BENZİNİN LİTRESİ ŞU AN KAÇ LİRA?

İstanbul (Avrupa): 46.75 TL

İstanbul (Anadolu): 46.60 TL

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?

İstanbul (Avrupa): 46.85 TL

İstanbul (Anadolu): 46.73 TL