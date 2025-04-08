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Yola çıkacaklar dikkat! Akşam saati seferleri iptal oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yola çıkacaklar dikkat! Akşam saati seferleri iptal oldu

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün de BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. İşte yapılan açıklama ve iptal edilen seferler...

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İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 4 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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