Yola çıkacaklar dikkat! Akşam saati seferleri iptal oldu

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün de BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. İşte yapılan açıklama ve iptal edilen seferler...

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İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 4 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.