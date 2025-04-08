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Gazze'de can kaybı 50 bin 810’a yükseldi

Gazze'de can kaybı 50 bin 810’a yükseldi

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında can kaybı 50 bini aştı. Son 24 saatte 58 kişi hayatını kaybederken, saldırılarda yaralanan gazeteci Ahmed Mansur da yaşamını yitirdi.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları tüm şiddetiyle sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgede son 24 saat içinde 58 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 213 kişinin de yaralandığını açıkladı. Böylece, İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı operasyonlardan bu yana Gazze’deki toplam can kaybı 50 bin 810’a, yaralı sayısı ise 115 bin 688’e ulaştı.

Ayrıca, İsrail’in 18 Mart’ta ateşkesi bozarak yeniden başlattığı saldırılar kapsamında şu ana kadar 1.449 kişi yaşamını yitirirken, 3.647 kişi yaralandı. Uluslararası çağrılara ve insani yardım taleplerine rağmen saldırıların aralıksız sürmesi, Gazze’deki insani krizi daha da derinleştiriyor.

GAZETECİLERE YÖNELİK SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Gazze Hükümeti Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin dün sabah Gazze’de bir çadıra düzenlediği saldırı sırasında ağır yaralanan gazeteci Ahmed Mansur’un hayatını kaybettiği bildirildi. Böylece, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden gazeteci sayısı 211’e yükseldi.

Gazetecilik meslek örgütleri ve uluslararası insan hakları kuruluşları, Gazze’de çalışan medya mensuplarının hedef alınmasını basın özgürlüğüne yönelik açık bir ihlal olarak değerlendirirken, sivil can kayıplarının önlenmesi için derhal adım atılması çağrısında bulunuyor.


ULUSLARARASI TOPLUMDAN SESSİZLİK SÜRÜYOR

İsrail’in Gazze’de sivillere, sağlık tesislerine, gazetecilere ve mülteci kamplarına yönelik saldırıları karşısında uluslararası toplumun sessizliği dikkat çekiyor. Bölgedeki insani durum her geçen gün daha da kötüleşirken, ateşkes çağrılarına şu ana kadar kalıcı bir yanıt alınabilmiş değil.

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