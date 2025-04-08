Hakan Bayrakçı'nın 'Türk ordusu 72 saatte Tel Aviv'e girer' çıkışı olay oldu

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı'nın İsrail çıkışı canlı yayına damga vurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Türkiye ile Suriye'de çatışmak istemiyoruz" sözlerinin tartışıldığı programda Bayrakçı "Türk ordusu 72 saatte Tel Aviv'e girer" dedi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu "Türkiye ile çatışma istemiyoruz" mesajı dün akşam CNN Türk canlı yayınında masaya yatırıldı.

Kamuoyunda anketleriyle tanınan SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı canlı yayında ortaya koyduğu iddialı çıkışla ses getirdi.

"İddialı bir şey söyleyeyim, belki insanlar inanmayacaklar" diyen Hakan Bayrakçı, "İsrail öyle çatışma istemiyor. İddialı bir şey söyleyeyim. Belki insanlar inanmayacaklar. 72 saatte Tel Aviv'e girer Türk ordusu." ifadelerini kullandı.

Bunu duyan sunucu Ahmet Hakan ise Bayrakçı'ya "Söyleme ağabey onu ya" diye karşılık verdi. Bayrakçı ise "Ama teknik bir şey söylüyorum." diyerek sözünün arkasında durdu.

"Bizle ciddi bir çatışmak istemez, bulaşmaz"

Bayrakçı, sözlerine şöyle devam etti: "Bunu şunun içi söylüyorum. İsrail'in devlet birikimi bunları bilir. Türkleri de tanır. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. İsrail zaten baştan beri söylüyorum. Bizle ciddi bir çatışmak istemez, bulaşmaz. Sadece Suriye'de çok etkin olmamızdan tedirginler. Buna hal çare bul demek istemiş Trump'a anladığım kadarıyla. Trump da onu izah etmiş ki 'benim Türklerle ilişkilerim var Suriye konusunda sen de biraz geri dur' demiş."