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Sinop'ta 675 yıllık tarihi türbe restore ediliyor

Sinop'ta 675 yıllık tarihi türbe restore ediliyor

Sinop'ta, 675 yıllık tarihi geçmişe sahip Hatunlar Türbesi ve türbe ile aynı alanda bulunan Seyyid Bilal Camisi'nin restorasyon çalışmaları başladı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 17 milyon TL bütçeyle yapılan proje 18 ayda tamamlanacak.

Projeyle minare, çatı ve türbe onarımları ile çevre düzenlemesinin gerçekleştirileceği tarihi mekan, çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar ziyarete açılacak.

Vali Mustafa Özarslan, restore çalışmalarının başladığı tarihi mekanda incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Özarslan, burada gazetecilere, Hatunlar Türbesi ve Seyyid Bilal Camisi'nin manevi ve tarihi açıdan çok önemli olduğunu söyledi.

Özellikle yaz aylarında binlerce insanın ziyaret ettiği tarihi mekanın zaman içinde bazı ihtiyaçlarının ortaya çıktığını vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

"Bunlardan en önemlisi de camimizin minaresinde doğu, batı ekseninde bir kayma söz konusuydu. Yine ahşap tarihi bir cami olduğu için çatıda bir yıpranma vardı. Aynı zamanda camimizin yakınında Hatunlar Türbemiz var. Orada da bir bakım ihtiyacımız vardı. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz bu konuda bir hassasiyet göstererek bu yıl 17 milyon lira bütçe ayırarak burayı bir restore sürecine aldılar. Özellikle Sayın Kültür ve Turizm Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Halkımızın ve ziyaretçilerimizin beklediği bir hizmetti."

Tarihi mekanın gelecek nesillere aktarılmasının da önemli olduğuna dikkati çeken Özarslan, "Böyle tarihi bir mekanın gelecek nesillere aktarılması bizim açımızdan önem arz ediyor. 18 aylık bir çalışma süreci olacak. Bu sürede burası ziyarete kapalı bulunacak. Çalışmanın tamamlanmasıyla daha güzel bir şekilde vatandaşlarımızı ağırlamayı sürdürecek." diye konuştu.

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