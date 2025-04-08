Kuveyt Türk'ten tarımı destekleyen çözümlerini fuarda tanıtacak

Katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 21. Konya Tarım Fuarı'na "Tarımı Büyüten Çözümler Kuveyt Türk'te" mottosuyla katılacak.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, 8-12 Nisan'da gerçekleşecek fuarda tarım ekosistemine sunduğu yenilikçi ürün ve hizmetlerini tanıtacak.

Banka, fuarda çiftçiler ve tarımsal işletmeler için dijital Tohum Kart, tarım finansmanı, leasing, tahsilat ve nakit yönetimi gibi uygulamalarıyla tarım ekosistemine katkı sağlamayı hedefliyor. Fuar boyunca geçerli olacak indirimli finansman oranlarının yanı sıra, çiftçilere özel kampanyalar ve avantajlar da ziyaretçilere sunulacak.

Tohum Kart sahipleri mazot, gübre, tohum ve yem gibi ihtiyaçlarını finanse edebilirken, hasat dönemine kadar ödemesiz dönemden yararlanabiliyor. Ayrıca anlaşmalı bayilerden yapılan 12 aya kadar vade farksız alışverişlerde yeni kart sahiplerine 10 bin lira üzeri harcamalarda 1000 lira iade fırsatı sağlanıyor. Ayrıca EFT, havale ve FAST işlemleri Kuveyt Türk Mobil'den ücretsiz olarak yapılabiliyor.

Çiftçilere 6 bin 500 liraya varan hoş geldin paketi

Çiftçiler ve tarımsal işletmeler, şubeye gitmeden Kuveyt Türk Mobil'den görüntülü görüşmeyle anında hesap açılışı yaparak birçok avantajdan hemen yararlanabiliyor. Kuveyt Türk Mobil'den hesap açan çiftçiler, 6 bin 500 liraya varan hoş geldin paketinden faydalanabiliyor.

Bununla beraber, Tarım POS, Sanal POS, online finans, online teminat mektubu gibi dijital çözümlerle işletmelerin ticaret süreçleri kolaylaşıyor. Tarım makineleri yatırımı yapan müşteriler uzun vadeli ve uygun oranlı finansal kiralama (leasing) avantajlarından yararlanıyor.

"Büyümeye katkı sağlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, Kuveyt Türk olarak tarım ve hayvancılık ekosisteminin her bir paydaşı için katılım finans prensiplerine uygun, dijital ve pratik çözümler sunduklarını belirtti.

Delipoyraz, bankanın uzaktan hesap açılışından mobil şube hizmetlerine, aidatsız Tohum Kart'tan Tarım Finansmanı'na, Tarsim Sigortası'ndan ücretsiz EFT ve havale imkanına kadar geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi bulunduğunu aktardı.

Doğrudan Borçlandırma Sistemi, Tedarikçi Finansmanı gibi ürünlerle sektördeki firmaların nakit akışlarını kolaylaştırdıklarına değinen Delipoyraz, şunları kaydetti:

"Tahsilatlarını hızlı ve güvenli yapmalarını sağlayan Tarım POS ürün çeşitlerimiz ile müşterilerimizin yanında yer alıyoruz. Hem dijital kanallar hem de şubelerimiz aracılığıyla sunduğumuz bu çözümlerle, çiftçilerimizin ve tarım sektöründe faaliyet gösteren tüm paydaşlarımızın finansal ihtiyaçlarına kolaylıkla yanıt veriyoruz. Bu yapıyla, sektördeki tüm taraflar arasında köprü görevi üstlenerek büyümeye katkı sağlıyoruz."