Hijyen kurallarına uymayan dönercinin cezası belli oldu

Adana'da hijyenik olmayan şartlarda döner satışı yapıldığı belirlenen işletmeye 42 bin 76 lira cezası uygulandı.

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İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hijyen kurallarına uymadan döner satıldığı iddia edilen işletmeyle ilgili görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemede, görüntülerdeki iş yerinin Salih G'ye ait Yüreğir ilçesindeki dönerci olduğu belirlendi.

Adrese giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, inceleme sonucunda asgari teknik ve hijyen koşullarını sağlamadığı gerekçesiyle işletmeye 42 bin 76 lira ceza kesti.