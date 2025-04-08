BIST 9.446
DOLAR 38,01
EURO 41,56
ALTIN 3.675,26
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Hijyen kurallarına uymayan dönercinin cezası belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hijyen kurallarına uymayan dönercinin cezası belli oldu

Adana'da hijyenik olmayan şartlarda döner satışı yapıldığı belirlenen işletmeye 42 bin 76 lira cezası uygulandı.

Abone ol

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hijyen kurallarına uymadan döner satıldığı iddia edilen işletmeyle ilgili görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemede, görüntülerdeki iş yerinin Salih G'ye ait Yüreğir ilçesindeki dönerci olduğu belirlendi.

Adrese giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, inceleme sonucunda asgari teknik ve hijyen koşullarını sağlamadığı gerekçesiyle işletmeye 42 bin 76 lira ceza kesti.

ÖNCEKİ HABERLER
Ev tozu ve polen alerjileriyle mücadelede aşı tedavisinin gücü
Ev tozu ve polen alerjileriyle mücadelede aşı tedavisinin gücü
Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun eviyle ilgili olay iddia
Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun eviyle ilgili olay iddia
"Sahte doktor" skandalı! Kalp ameliyatı yaptığı 7 kişi öldü, gözaltına alındı
"Sahte doktor" skandalı! Kalp ameliyatı yaptığı 7 kişi öldü, gözaltına alındı
TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması
TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması
İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti
İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin TL'lik dava
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin TL'lik dava
Ahmet Özer'den Mahir Polat için 'tutuksuz yargılanma' çağrısı
Ahmet Özer'den Mahir Polat için 'tutuksuz yargılanma' çağrısı
Bakan Uraloğlu'ndan Başakşehir-Kayaşehir metro hattı açıklaması: 2 yılda 22 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi
Bakan Uraloğlu'ndan Başakşehir-Kayaşehir metro hattı açıklaması: 2 yılda 22 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi
Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu 2025 ihracat hedefini büyüttü
Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu 2025 ihracat hedefini büyüttü
Arazide korkunç halde bulundu! Gören ihbar etti
Arazide korkunç halde bulundu! Gören ihbar etti
Bellona, 'Superbrands Türkiye 2025' listesinde yer aldı
Bellona, 'Superbrands Türkiye 2025' listesinde yer aldı
Donald Trump ilk kez anlattı Erdoğan ile aralarında geçen Suriye diyaloğu müthiş
Donald Trump ilk kez anlattı Erdoğan ile aralarında geçen Suriye diyaloğu müthiş