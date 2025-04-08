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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin TL'lik dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin TL'lik dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine "cuntacı" suçlamasında bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik "cuntacı" suçlamasını yargıya taşıdı. Erdoğan, tazminat davasının yanı sıra Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yeni gelişmeyi duyurdu.

Aydın, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultayda sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamlar ile "cuntacı" vb. hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verdi.

Özel ne demişti?

6 Nisan Pazar günü Ankara'da yapılan CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden partinin genel başkanı seçilen Özgür Özel, Kurultay salonunun yanında yer alan parkta, "Millet iradesine sahip çıkıyor" başlığıyla küçük bir miting düzenlemişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İmamoğlu'nun tutuklanacağından haberi olduğunu öne süren Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şöyle seslendi:

"İmamoğlu'nun tutuklanacağından Trump'ın haberi vardı. 'Amerika'ya soruldu' açıklamaları var. Ne buradan ne oradan bir ses çıkıyor. Hepimiz biliyoruz ki bir irtibat da okyanusun ötesinde.
"Erdoğan'a sesleniyorum, milletten oy alıp seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a değil, darbeye kalkışan cunta başkanı Erdoğan'a sesleniyorum.
"Çık ve kendinden sonraki cumhurbaşkanına, rakibine yapmaya çalıştığın darbeyi, Amerika'nın icazetini alıp almadığını, gözümüzün içine baka baka söyle.
"İşine geldiğinde oraya buraya sataşan, 'mandacı, himayeci' diyen Erdoğan aslında Amerikan mandasının peşinde, Trump'ın himayesinin peşinde. Cunta başı, seni yapılacak ilk seçimde ne Amerika kurtarır ne Trump kurtarır."

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