Arazide korkunç halde bulundu! Gören ihbar etti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişi arazide silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

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İlçeye bağlı Gürmeşe Mahallesi'nde arazide bir kişinin hareketsiz olduğunu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bölgeye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, başından vurulduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede, cesedin Mahmut D'ye ait olduğu belirlendi.

Cenaze, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.