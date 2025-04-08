Adli Tıp Kurumu'nun kararı ne? İBB tutuklusu Mahir Polat bu mesajı yolladı

Mahir Polat hakkında Adli Tıp Kurumu'nun vereceği karar bekleniyor. Gelecek karar Mahir Polat'ın cezaevinden tahliyesini sağlayabilir. Karar öncesi Mahir Polat, " Doktorların hakkaniyetli olduğuna inandım. Verecekleri kararın da hakkaniyetli ve vicdanlı olacağına inanıyorum." mesajını yolladı.Abone ol
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik terör soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, rahatsızlığı ve yüksek tansiyon nedeniyle geçen hafta cezaevi içindeki hastanede muayene edilmişti. Kurul tarafından muayene edilen Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevki kararlaştırılmıştı.
ADLİ TIP KARARI BEKLENİYOR
Mahir Polat dün alınan karar doğrultusunda Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. Adli Tıp Kurumu'nda muayene edilen Mahir Polat, verilecek kararı beklemek üzere yeniden cezaevine götürülmüştü. Adli Tıp Kurumu'nun kararını açıklaması beklenirken, Mahir Polat'tan şu açıklama geldi;
-Çok selamlarımı iletiyorum. Doktorların hakkaniyetli olduğuna inandım. Verecekleri kararın da hakkaniyetli ve vicdanlı olacağına inanıyorum. Tansiyonum biraz yüksekti ama artık bu maalesef benim olağan durum oldu. Doktorlar da bu hususu bizzat gördü.