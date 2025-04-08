BIST 9.446
DOLAR 38,01
EURO 41,56
ALTIN 3.675,26
HABER /  GÜNCEL

Adli Tıp Kurumu'nun kararı ne? İBB tutuklusu Mahir Polat bu mesajı yolladı

Adli Tıp Kurumu'nun kararı ne? İBB tutuklusu Mahir Polat bu mesajı yolladı

Mahir Polat hakkında Adli Tıp Kurumu'nun vereceği karar bekleniyor. Gelecek karar Mahir Polat'ın cezaevinden tahliyesini sağlayabilir. Karar öncesi Mahir Polat, " Doktorların hakkaniyetli olduğuna inandım. Verecekleri kararın da hakkaniyetli ve vicdanlı olacağına inanıyorum." mesajını yolladı.

Abone ol

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik terör soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat,   rahatsızlığı ve yüksek tansiyon nedeniyle geçen hafta cezaevi içindeki hastanede muayene edilmişti. Kurul tarafından muayene edilen Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevki kararlaştırılmıştı.

ADLİ TIP KARARI BEKLENİYOR
Mahir Polat dün alınan karar doğrultusunda Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. Adli Tıp Kurumu'nda muayene edilen Mahir Polat, verilecek kararı beklemek üzere yeniden cezaevine götürülmüştü. Adli Tıp Kurumu'nun kararını açıklaması beklenirken, Mahir Polat'tan şu açıklama geldi;

-Çok selamlarımı iletiyorum. Doktorların hakkaniyetli olduğuna inandım. Verecekleri kararın da hakkaniyetli ve vicdanlı olacağına inanıyorum. Tansiyonum biraz yüksekti ama artık bu maalesef benim olağan durum oldu. Doktorlar da bu hususu bizzat gördü.

ÖNCEKİ HABERLER
Harem-i İbrahim Camisi'nin odalarını kilitleyip imama 15 gün ceza verdiler
Harem-i İbrahim Camisi'nin odalarını kilitleyip imama 15 gün ceza verdiler
6 Türk'ü infaz etmişlerdi... Türk çete üyelerinden firar girişimi! Koğuş basıldı, plan bozuldu
6 Türk'ü infaz etmişlerdi... Türk çete üyelerinden firar girişimi! Koğuş basıldı, plan bozuldu
Türkiye ve Irak arasında strattejik işbirliği mutabakat zaptı imzalandı
Türkiye ve Irak arasında strattejik işbirliği mutabakat zaptı imzalandı
Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı boykot listesindeki mekana gitti, paylaştı
Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı boykot listesindeki mekana gitti, paylaştı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 20 şüpheli gözaltında
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 20 şüpheli gözaltında
Yüksel Yıldırım Samsunspor-Galatasaray maçı öncesi 'Ali Koç' açıklaması yaptı! Paylaşımı ayrı olay oldu
Yüksel Yıldırım Samsunspor-Galatasaray maçı öncesi 'Ali Koç' açıklaması yaptı! Paylaşımı ayrı olay oldu
Yaz tatili erkene mi çekiliyor? MEB o iddialara noktayı koydu!
Yaz tatili erkene mi çekiliyor? MEB o iddialara noktayı koydu!
Hakaret eden Çatalca Müftüsüne Volkan Konak kapak oldu
Hakaret eden Çatalca Müftüsüne Volkan Konak kapak oldu
Netanyahu şikayet etti Donald Trump Erdoğan çok akıllı ben onu seviyorum dedi
Netanyahu şikayet etti Donald Trump Erdoğan çok akıllı ben onu seviyorum dedi
Trump 'Ben Erdoğan'ı seviyorum o da beni' dedi Yunan basını manşet attı
Trump 'Ben Erdoğan'ı seviyorum o da beni' dedi Yunan basını manşet attı
Flaş açıklama! Doğum yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı
Flaş açıklama! Doğum yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı
Tekirdağ'da can pazarı! 2 işçi servisi çarpıştı, feci kazada çok sayıda yaralı var
Tekirdağ'da can pazarı! 2 işçi servisi çarpıştı, feci kazada çok sayıda yaralı var