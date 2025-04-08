Yüksel Yıldırım Samsunspor-Galatasaray maçı öncesi 'Ali Koç' açıklaması yaptı! Paylaşımı ayrı olay oldu

Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor Galatasaray'ı konuk edecek. Maçtan günler önce konuşan Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım "Ali Koç'u çok seviyorum, keşke şampiyon olsa" dedi. Yıldırım'ın sözlerinin yanı sıra sosyal medyada yaptığı paylaşım da çok konuşuldu.

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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, cuma günü saat 20.00'da karşılacakları Galatasaray maçı öncesi gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Beyaz TV'ye konuşan Yıldırım, "Türk futbolu bir yere varacaksa önce Ali Koç'un bir kere şampiyon olması lazım. Açık ve net söylüyorum. Ali Koç şampiyon olmadan Türkiye'de huzur olmayacak. Fenerbahçeliler çıldırmış görüyorum, haklılar da." dedi.

Galatasaray maçıyla ilgili de iddialı konuşan Yıldırım, "Geri kalan 8 maçımda da puanlara çıkacağım. Onun için Galatasaray maçına gideceğim, oyuncularımla konuşacağım. Bütün işlerimi iptal ettim. Ne Fenerbahçe ne Beşiktaş bunlar benim rakibim değil. Biz çıkacağız kendi oyunumuzu oynayacağız. Benim şanlı büyük taraftarıma, taraftarımın önünde, cuma günü stat full. Bütün biletler satıldı, bitti. Bunlar önünde de ben bu maçı alamazsam bittik! Benim Avrupa hayalim suya düşecek." ifadelerini kullandı.

"Ali Koç'u çok seviyorum, keşke şampiyon olsa"

Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ali Koç ile daha yakınım. İlk Kulüpler Birliği toplantımda Dursun Özbek, Ali Koç'a sallamaya başladı. Ben dayanamadım, 'Başkan ne oluyor, bunun için mi geldik?' dedim. Dursun Özbek 'Sen kimsin!' dedi. Ben de 'Biraz sonra Ali Koç, sana cevap verecek. Bunu dinlemeye mi geldik?' dedim. Bana 'Yürü git, öğreneceksin' diye cevap verdi. Ali Koç'u çok seviyorum, keşke şampiyon olsa."

"Beşiktaş'ın maçı eksik, kazanırlarsa averajla üstümüze çıkacaklar. Bundan sonra gerçek lig başlıyor. Biz herkesi yenmek istiyoruz."

"Artık parayla işim yok. Afrika'ya gitmek istiyorum, oyuncu yetiştirmek istiyorum. Demba Ba, Dunkerque'te ortağım. Senegal'de kulübüne ortak olacağım. Dunkerque'te beğendiğim oyuncular var, Türkiye'ye getireceğim. Çok güzel bir futbol projem var."

Sosyal medyada dikkat çeken paylaşım

Öte yandan Yıldırım, kendisine gelen bir mesajı sosyal medyada paylaştı. Yüksel Yıldırım, bu paylaşımına, "Bir gün tüm Fenerbahçelileri bir günlüğüne bile olsa Samsunsporlu yapacağım demiştim.... Allah bana o günleri gösterdiği için ne mutlu bana ve Samsunsporluyum diyen taraftarıma... Allah'a şükürler olsun.." notunu düştü.

Fenerbahçeliler tepki gösterdi

Yüksel Yıldırım'ın paylaştığı mesajda, "Anadolu'nun İstanbul'a karşı savaşan son kalesi." ifadeleriyle birlikte Süper Lig puan tablosunun yer aldığı görüldü.

Öte yandan başkan Yıldırım'ın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve en çok konuşulanlar arasına girdi. Etkileşim yağmuruna tutulan paylaşıma sarı-lacivertli taraftarlardan tepki yağdı.