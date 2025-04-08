Trump 'Ben Erdoğan'ı seviyorum o da beni' dedi Yunan basını manşet attı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netahyahu ile yaptığı görüşme dünya gündemine Erdoğan ve Türkiye başlığı ile oturdu. Donald Trump'ın "Ben Erdoğan'ı seviyorum o da beni" sözleri Yunanistan medyasında manşetlere çıktı.

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ABD'de dün gerçekleşen Donald Trump, Benyamin Netanyahu görüşmesi bir çok detayla gündeme oturdu. Bunlardan biri de Trump'ın Netanyahu'ya Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki övgüsü oldu. Trump, Netanyahu'nun Suriye konusunda Türkiye'yi şikayet ettiği görüşme sonrası basının önünde Erdoğan için şunları söyledi;

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum. O da beni seviyor. Basın çok sinirleniyor onu sevdiğimi söylediğimde. Birlikte bir çok şey yaptık ve hiç sorun yaşamadık. Netanyahu'ya, 'Türkiye ile bir problemin varsa bunu çözebilirim. Çünkü Erdoğan'la çok iyi ilişkilerim var. Ama senin de makul olman lazım Bibi' dedim. Netanyahu'ya İsraillilerin, Türkiye ile yaşanabilecek sorunları çözmek için aklıselimle hareket etmeleri gerektiğini söyledim.

ERDOĞAN'I SEVİYORUM LAFI YUNAN MEDYASINDA MANŞETE OLDU

Donald Trump'ın uluslararası medyanın önünde yaptığı bu açıklama Türkiye'de olduğu kadar Yunanistan'da da yankı buldu. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimeri'nin internet sitesinde habere geniş yer verildi.

Haber şu ifadelerle başladı: "Beyaz Saray'da Netanyahu'nun yanında açıklamalarda bulunan ABD Başkanı, Erdoğan için şunları söyledi: Ben onu seviyorum, o da beni seviyor."

"NETANYAHU F-35'E KARŞI LOBİ YAPIYOR"

Kathimeri'nin haberinde, Netanyahu'nun ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Türkiye'ye F-35 çok rollü savaş uçağı satışına karşı lobi yaptığı aytıntısına yer verildi.

Kathimerini bu ziyaretin, İsrail'in Humus'un doğusunda bulunan ve Türkiye'ye devredilmesi planlanan T4 hava üssü de dahil olmak üzere Suriye içindeki hedefleri bombalamasının ardından gerçekleştiğine dikkat çekti.

BUNU NETAHYAHU'YA DA SÖYLEDİM

Naftempoiriki haber sitesi de "ABD Başkanı Donald Trump, Washington'u ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Oval Ofis'te yaptığı ortak açıklamada Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü" ifadeleriyle kritik görüşmeyi haberleştirdi.

Haberde Trump'ın şu sözlerine yer verildi: "Hatırlarsınız, vaizi Türkiye'den geri aldık. Bu çok büyük bir olaydı. Bunu Başbakan Netanyahu'ya da söyledim. Türkiye'nin ve liderlerin sorun olmayacağını söyledim. Bakın, Erdoğan güçlü ve akıllı bir adam. (İsrail) Başbakanına söyledim: Eğer Türkiye ile bir sorununuz varsa, bunu gerçekten çözebileceğimi düşünüyorum."