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Ünlü Rapçi Massaka adresine polis baskını yapılarak gözaltına alındı

Ünlü Rapçi Massaka adresine polis baskını yapılarak gözaltına alındı

Suç örgütü lideri Barış Boyun'u övücü nitelikte bir klip yayınladığı belirlenen ünlü rapçi Massaka gözaltına alındı.

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Ünlü rapçi Massaka, İstanbul'da gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Massaka takma adını kullanan M.İ.'nin, İtalya'da tutuklu bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun'u övücü nitelikte bir klip yayımladığını belirledi.

Harekete geçen ekipler, M.İ.'nin Pendik'te kaldığı adrese baskın yaptı.
M.İ. polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

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