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Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya 'Hollywood' yanıtı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından yaşananlarla ilgili Jose Mourinho’nun “Hollywood filmi gibiydi” yorumu gündem olurken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’tan gece yarısı dikkat çeken bir yanıt geldi.

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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçın ardından tansiyon bir türlü düşmüyor.

Maç sonu Okan Buruk'un el hareketleri ve sözlü ifadeleri sonrası Mourinho'nun, Buruk'un burnunu sıkması gündemdeki yerini koruyor.

Maç sonrası yaşanan olayları değerlendiren Jose Mourinho, “Bu bir futbol maçı değildi, tam bir Hollywood yapımıydı. Senaryo önceden yazılmış gibiydi” diyerek ezeli rakibe göndermede bulundu. Portekizli teknik adamın bu sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu.

Okan Buruk: Burada şampiyon belli

Mourinho’nun açıklamalarına Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’tan gece yarısı jet hızında yanıt geldi. Buruk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hollywood’da her senaryo kötü biter, ama burada şampiyon belli!” ifadelerini kullanarak rakibine net bir mesaj gönderdi.

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