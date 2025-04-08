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Çin'den Trump’a yanıt: Baskıya boyun eğmeyiz

Çin'den Trump’a yanıt: Baskıya boyun eğmeyiz

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in yüzde 34’lük vergi artışını geri çekmemesi halinde 9 Nisan’da yüzde 50 ek vergi uygulayacaklarını açıkladı. Çin ise bu tehdide “baskı ve tehditlere boyun eğmeyiz” yanıtını vererek meşru haklarını kararlılıkla koruyacaklarını belirtti.

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ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in yüzde 34'lük vergi artışını geri çekmezse 9 nisanda yüzde 50 ek vergi getireceklerini açıkladı.

Çin, Trump’ın gümrük vergisi tehditlerine boyun eğmeyeceğini ilan etti

ÇİN'DEN AÇIKLAMA

Çin, Trump'ın yeni %50 gümrük vergisi tehdidine "baskı ve tehditlere" boyun eğmeyeceğiz diyerek yanıt verdi.

Çin'in ABD büyükelçiliği sözcüsü Liu Pengyu:

"Çin'e baskı yapmanın veya onu tehdit etmenin bizimle etkileşim kurmanın doğru bir yolu olmadığını bir kereden fazla vurguladık. Çin meşru haklarını ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacaktır."

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