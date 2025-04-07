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Can Yaman Türk takipçilerini kızdırdı! "İtalya mı, Türkiye mi?" sorusuna cevap

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Can Yaman Türk takipçilerini kızdırdı! "İtalya mı, Türkiye mi?" sorusuna cevap

Kariyerini uzun süredir İtalya'da sürdüren Türk oyuncu Can Yaman, röportaj sırasında İtalya'yı Türkiye'ye tercih etti. Can Yaman'a bu yüzden sosyal medyada tepki büyük yağdı.

Can Yaman Türk takipçilerini kızdırdı! "İtalya mı, Türkiye mi?" sorusuna cevap

'Erkenci Kuş' 'Dolunay' ve 'Bay Yanlış' dizilerinde boy gösteren Türk oyuncu Can Yaman, 2021 yılında radikal bir kararla İtalya'ya yerleşmişti.

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Can Yaman Türk takipçilerini kızdırdı! "İtalya mı, Türkiye mi?" sorusuna cevap

Kariyerini İtalya'da devam ettiren Yaman, zaman zaman takipçilerinin de eleştirileriyle karşılaşmaya devam ediyordu

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Can Yaman Türk takipçilerini kızdırdı! "İtalya mı, Türkiye mi?" sorusuna cevap

Can Yaman son olarak, verdiği bir röportajla Türk takipçilerini kızdırdı.

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Can Yaman Türk takipçilerini kızdırdı! "İtalya mı, Türkiye mi?" sorusuna cevap

Yaman, bir muhabirin 'İtalya mı Türkiye mi?' sorusuna 'İtalya' yanıtını vererek, sosyal medyanın diline düştü.

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