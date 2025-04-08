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Şara Rusya'dan Esad'ı istedi! Putin'den dikkat çeken cevap

Şara Rusya'dan Esad'ı istedi! Putin'den dikkat çeken cevap

Suriye’nin yeni Devlet Başkanı Ahmed el-Şara, Rusya Başkanı Putin’e gönderdiği mesajda; devrik lider Esad’ın ülkesine teslim edilmesini talep ederek Suriye’de yargılanmasını istedi. Bu talebe karşılık Rusya’dan cevap geldi.

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Suriye'de Esad'ın devirmesiyle beraber yeni hükümet kuruldu. 8 Aralık Pazar günü Suriye'den Rusya'ya kaçan devrik lider Esad ailesiyle birlikte Moskova'da yaşıyor. Yeni hükümetin lideri Ahmed el-Şara Rus yetkililere; Esad'ın kendilerine iade edilmesini ve Suriye'de yargılanması gerektiğini bildirdi.

"MOSKOVA'NIN KURALLARINA UYUYOR!"

Rusya'nın Bağdat Büyükelçisi Alperus Kotrashev, İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, " Beşar Esad'ın Moskova'da kalması için gereken şartlardan biri, onun her türlü medya ve siyasi faaliyetten tamamen uzak durmasıdır.

Şu ana kadar kendisi tarafından herhangi bir ihlal gözlemlenmedi" diyerek Esad ve ailesinin Moskova'nın koyduğu kurallara uyduğunu belirtti.

ŞARA'NIN TALEBİNE RUSYA'DAN KESİN RET!

Ahmed el-Şara'nın Rusya'ya yaptığı 'Esad'ı yargılamak için iade edin' talebine Rus yetkililerden kesin bir dille ret verirken, Esad ve ailesinin Putin'in koruması altında olduğu belirtildi.

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