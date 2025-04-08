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HABER /  POLİTİKA

Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili dedikodular arttı Erdoğan'a yakın siyasetçi anlattı

Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili dedikodular arttı Erdoğan'a yakın siyasetçi anlattı

MHP lideri Bahçeli'nin öldüğünü bile yayan dedikoducu tayfa, rotayı bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevirdi. Erdoğan'ın sağlığının kötü olduğu söylentilerine Erdoğan'a yakın bir siyasetçi, yaşadığı anektodu yazar Talat Atilla'ya anlatarak son verdi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kameralar önüne çıkmadığı dönemde öldüğünü yayan kesim, şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almaya başladı.

Sosyal medyada "Erdoğan'ın bağırsaklarının alındığı ömrünün kısa olduğu" yönünde iddialar ortaya atıldı.

Dedikodular artınca yazar Talat Atilla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın bir siyasetçiye "Cumhurbaşkanı nasıl? Sağlığı iyi mi?" diye sordu ve o ismin verdiği yanıtı yazısında paylaştı:

"Çiğ börekten tam 3 tane yedi"

"Cumhurbaşkanımızla Ankara dışında büyük bir ilimize parti programı çerçevesinde ziyaret gerçekleştirdik.

Bir günde ev ziyareti dahil 7 ayrı yere gittik. Bizim yorgunluktan iflahımız kesildi. Artık göz kapaklarımız kapanmaya başlamışken Cumhurbaşkanımız bize  'Notlarımda iki ziyaretimiz daha var. Haydi oralara da gidelim!' deyince, hepimiz birbirimizin gözlerine baktık.

O iki ziyareti yaptıktan sonra esnemelerin arttığını gören Cumhurbaşkanımız, gülerek 'Esnemeler falan ne bu ya! Durun bakalım. Daha çiğ börek yiyeceğiz..." dedi.

"Peki, yediniz mi?" diye sordum.

Yanıt tahmin ettiğim gibiydi.

"Evet çiğ börek yemeye gittik.

Çiğ börek o kadar büyüktü ki.

Adam başı bir tanesini zor yedik. Cumhurbaşkanımız çok sevdiği çiğ börekten tam 3 tane yedi...

Sağlığı maaşallah bizden de iyi..."

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