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Benzin ve motorinin ardından otogaza indirim geliyor

Benzin ve motorinin ardından otogaza indirim geliyor

Petrol fiyatlarında yaşanan hızlı gerileme, akaryakıt piyasasında önemli bir indirimi gündeme taşıdı. Benzin ve motorinin ardından LPG’ye 80 kuruşluk indirim geliyor.

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Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketlilik, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının seyrini belirlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, bugün itibarıyla geçerli olmak üzere LPG (Otogaz) grubunda 80 kuruşluk indirim uygulamaya konuldu.

Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere, benzin ve motorin fiyatlarında da 1,5 TL’yi aşan bir indirim öngörülüyor.

İSTANBUL’DA FİYATLAR YİNE GÜNDEMDE

İstanbul'da akaryakıt fiyatları yakadan yakaya farklılık göstermeye devam ediyor. Avrupa yakasında benzin litre fiyatı 46,75 TL, motorin litre fiyatı 46,85 TL, LPG ise 27,39 TL seviyelerinde bulunuyor.

Anadolu yakasında ise benzin 46,60 TL, motorin 46,73 TL, LPG ise indirim sonrası 26,79 TL olarak raflara yansımış durumda.

ANKARA VE İZMİR’DE DE FİYATLAR GÜNCELLENDİ

Başkent Ankara’da litre başına benzin fiyatı 47,32 TL, motorin 47,59 TL, LPG ise 27,29 TL seviyesinde. İzmir'de ise benzin 47,68 TL, motorin 47,95 TL, LPG ise 27,24 TL'den satılıyor.

FİYAT DEĞİŞİMLERİ SÜRECEK Mİ?

Uzmanlara göre, petrol piyasalarındaki dalgalı seyir ve döviz kurundaki hareketlilik devam ettikçe, akaryakıt fiyatlarında da dönemsel artış ve indirimler yaşanması muhtemel. Özellikle Brent petrolün uluslararası piyasalarda gösterdiği yön, Türkiye’deki pompa fiyatlarına kısa vadede yansımaya devam edecek

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