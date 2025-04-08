Volkan Konak'ın eşi Selma Konak ilk kez paylaştı okuyanın yüreği dağlandı

Selma Konak eşi Volkan Konak'ı kaybettiği günden sonra ilk kez duygularını paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Selma Konak'ın sözleri yürek dağladı...

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KIBRIS'ta Ramazan Bayramı'nda sahnede fenalaşarak yaşama veda eden Volkan Konak geride yıkılmış bir eş ve çocuklarını bıraktı. Volkan Konak'ın sevdalı olduğu eşi Selma Konak, ünlü sanatçıyı kaybettikten günler sonra ilk kez duygularını söze döktü. Instagram hesabından paylaşım yapan Selma Konak, "Bizimkisi bir aşk hikayesi değildi, aşktı..." diye yazdı.

Volkan Konak'ın yaşamını yitirdiği gece için 'canımı kaybettim' diyen Selma Konak, "Karadeniz’in öksüz kaldığı gibi ben de sensiz eksik kaldım" diye yazdı. İşte Selma Konak'ın yüreğinden dökülen o paylaşım;

- “Kara, kapkara bir gece… 30 Mart gecesi Türkiye Kuzeyin Oğlu'nu, ben de canımı kaybettim. İçim o kadar acıyor ki bunu kelimelerle anlatman imkansız… Bizimkisi bir aşk hikâyesi değildi, aşktı bizimkisi, gerisi hikâye… Öyle bağlıydık birbirimize… Her anımızı birlikte yaşadık. Her anı birbirimize adadık.

Volkan Konak evlenirken paraları olmadığı için eşi Selma Konak'a yıllar sonra görkemli bir düğün yapmıştı.

-Şimdi onsuz bir hayatı anlamaya çalışmak, kalbimdeki boşluğu hissetmek çok zor. Gözlerimde senin yüzün, kulaklarımda senin sesin… Karadeniz’in öksüz kaldığı gibi ben de sensiz eksik kaldım. Benim şair ruhlu, şiir sözlü Volkan’ım… Vuslata giden yolda böyle yaşanıyor ayrılıklar… Ardında hoşçakalı yarım kalmış vedasız yalnızlıklar…Yeniden kavuşacağımız güne dek!" ifadelerini kullandı.