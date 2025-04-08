Netanyahu şikayet etti Donald Trump Erdoğan çok akıllı ben onu seviyorum dedi

ABD'de Donald Trump-Netahyahu görüşmesinden gündeme oturun mesajlar geldi. ABD'de Oval Ofis'te açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Türkiye ile çatışma istemiyoruz." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler dizerek "Cumhurbaşkanı Erdoğan çok akıllı bir lider. Onu seviyorum. O da beni seviyor.'' dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Oval Ofis'te kamera karşısına geçti. İkiliden Türkiye ile ilgili peş peşe açıklamalar geldi.

NETANYAHU'DAN TÜRKİYE SÖZLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Oval Ofis'te kamera karşısına geçti. Trump, Netanyahu ile İran'ı görüştüklerini söyledi. Netanyahu, Türkiye'nin ismini verip, "Suriye'nin İsrail'e saldırı için üs olarak kullanılmasını istemiyoruz. Türkiye ile çatışma istemiyoruz. Trump'ın Erdoğan ile arası iyi. Bize yardım etmesini istiyoruz." dedi.

TRUMP: ERDOĞAN'LA HARİKA İLİŞKİLERİM VAR

Trump bir gazetecinin Türkiye ile ilgili sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum. O da beni seviyor. Basın çok sinirleniyor onu sevdiğimi söylediğimde. Birlikte bir çok şey yaptık ve hiç sorun yaşamadık. Netanyahu'ya, 'Türkiye ile bir problemin varsa bunu çözebilirim. Çünkü Erdoğan'la çok iyi ilişkilerim var. Ama senin de makul olman lazım Bibi' dedim. Netanyahu'ya İsraillilerin, Türkiye ile yaşanabilecek sorunları çözmek için aklıselimle hareket etmeleri gerektiğini söyledim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi tebrik ederim. Erdoğan'a şunu söyledim, 'İki bin senedir kimsenin yapmadığı şeyi yaptın. Suriye'nin kontrolünü ele aldın' dedim. 'Yok hayır, ben değilim' dedi ama 'Evet sensin' dedim 'Belki de benimdir' dedi. Erdoğan, çok güçlü bir adam ve kimsenin yapmadığı bir şeyi yaptı. Erdoğan gerçekten sağlam ve çok zeki biri. Başkasının başaramadığı şeyi başardı." diye konuştu.