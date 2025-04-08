Hakaret eden Çatalca Müftüsüne Volkan Konak kapak oldu

Çatalca Belediye Meclisi, hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak için insanlık dışı sözler sarf eden müftünün bulunduğu sokağın adını 'Volkan Konak Sokağı' olarak değiştirdi.

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Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun, hayatını kaybeden Volkan Konak'a yönelik tepki çeken paylaşımının ardından Çatalca Belediyesi'nden bir hamle geldi.

Çatalca Belediyesi, müftüye tepki olarak Volkan Konak'ın ismini ilçede yaşatmaya karar verdi. Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müftülüğün arkasında bulunan Nar Sokak'ın isminin 'Volkan Konak Sokağı' olarak değiştirildiğini duyurdu.

Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, meclisin aldığı kararı, “Sanatıyla milyonların kalbine dokunan, duruşuyla her zaman saygı uyandıran kıymetli sanatçımız Volkan Konak’ın ismini Çatalca’mızda yaşatacağız. İlçe Müftülük binasının hemen arkasında yer alan Nar Sokak’ın ismi, Çatalca Belediye Meclisimizin Nisan ayı 1. Birleşiminde oy birliğiyle aldığımız kararla, 'Volkan Konak Sokağı' olarak değiştirildi. Bugün gerçekleştirdiğimiz Çatalca Belediye Meclisi Nisan ayı 1.Birleşiminde alınan kararın ilçemize hayırlı olmasını diliyor, tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” sözleriyle açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Volkan Konak, bayramın ilk günü sahne aldığı Kıbrıs’ta konser sırasında fenalaşarak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu haber sevenlerini yasa boğarken, birçok kişi taziye mesajları yayımladı.

Çatalca Müftüsü'nden ise dün gece saatlerinde yaşamını yitiren sanatçı Konak için skandal sözler geldi. Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, "Sahnede gebermiş" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımda müftü, "Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet." ifadesini kullandı.