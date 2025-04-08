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6 Türk'ü infaz etmişlerdi... Türk çete üyelerinden firar girişimi! Koğuş basıldı, plan bozuldu

6 Türk'ü infaz etmişlerdi... Türk çete üyelerinden firar girişimi! Koğuş basıldı, plan bozuldu

Barış Boyun çetesiyle bağlantılı oldukları öne sürülen 6 Türk 2 yıl önce Atina'da infaz edilmişti. Kanlı saldırının ardından tutuklanan 20 mahkumun, cezaevinden. firar planı deşifre edildi. Polis koğuşa baskın düzenleyerek silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da 13 Eylül 2023 günü, suç örgütü lideri Barış Boyun'un adamları olduğu iddia edilen altı Türk'ün ölümüyle ilgili olarak tutuklanan 12'si Türk vatandaşı 20'ye yakın mahkum, cezaevinden firar etme girişiminde bulundu.

Yunan Proto Thema gazetesinin haberine göre, mahkumlar Korydallos Hapishanesi'nden kaçış planı yapmak üzereyken yakalandı.

Koğuşta yapılan aramada Glock marka suikast silahı ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Ele geçirilen silahın, elektrikli bir ocağın içine gizlendiği görüldü.

Polis, mahkumların görevli gardiyanları rehin alarak cezaevinde isyan çıkarıp firar etme planı yaptıklarını belirledi.

6 Türk öldürülmüştü

Yunanistan'ın başkenti Atina, 13 Eylül 2023'te kanlı bir hesaplaşmaya sahne olmuştu.

İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'a bağlı oldukları belirtilen altı Türk vatandaşı, sahte Alman plakalı bir otomobille ilerlerken yaylım ateşine tutulmuştu. Silahlı saldırıda altı kişi yaşamını yitirmişti.

Ölen isimler arasında yer alan Doruk B. ve Oğuzhan H.'nin saldırıdan birkaç ay önce İstanbul'da polis takibinden kaçarak izini kaybettirdiği öne sürülmüştü.

Bu iki isim de, Türkiye'de bir dizi silahlı eyleme karışan ve İtalya'da firari olarak yaşayan suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un yakın adamları olduğu iddia edilmişti.

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