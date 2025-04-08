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Donald Trump ilk kez anlattı Erdoğan ile aralarında geçen Suriye diyaloğu müthiş

Donald Trump ilk kez anlattı Erdoğan ile aralarında geçen Suriye diyaloğu müthiş

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile olan görüşmesi sonrası yaptığı açıklamalardan yeni detaylar geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Erdoğan ile aralarında geçen 'Suriye' diyaloğunu anlattı. Trump "Tebrik ederim Suriye'yi aldınız' dediğinde Erdoğan bakın ne yanıt vermiş.

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Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Donal Trump, Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan açıklamaları ile dünya gündemine oturdu. Basın toplantısında Trump'ın ilk kez anlattığı Erdoğan ile olan 'Suriye' diyaloğu da bombaydı... 

İKİ BİN YILDIR YAPILAMAYANI YAPTINIZ
Donald Trump, Suriye'de Esad rejimi devrildikten sonra Erdoğan'a "Tebrikler, başka kimsenin iki bin yıldır yapamadığını yaptınız. Suriye'yi aldınız. Başka isimlerle ama aynı şey" dediğini aktardı.

BELKİ DE BİZDİK...
Trump, Erdoğan'ı tebrik etmesinin ardından, Cumhurbaşkanı'nın "Hayır, biz değildik" diye kendisine yanıt verdiğini aktardı. Kendisinin "Ben biliyorum, sizdiniz" dediğini ve bunun üzerine Erdoğan'dan "Evet, belki de bizdik" karşılığı aldığını da anlattı.

NETAHYAHU ŞİKAYET ETTİ
netanyahu trumpTrump ile görüşmesinde Netanyahu Türkiye'yi Suriye'deki aksiyonları sebebiyle şikayet etti. Türkiye ile komşuluk ilişkilerinin son dönemde "kötüleştiğini" söyleyen Netanyahu, "Suriye'nin Türkiye dahil hiç kimse tarafından İsrail'e saldırı üssü olarak kullanılmasını istemiyoruz" dedi. İsrail son haftalarda Türkiye'nin yerleşeceği söylenen üsleri vurması ile gündeme gelmişti. Netanyahu bu konuyla ilgili, "Bu çatışmayı çeşitli şekillerde nasıl önleyebileceğimizi tartıştık ve bu amaç için Amerika Birleşik Devletleri başkanından daha iyi bir muhatap bulamayacağımızı düşünüyorum" dedi.

TRUMP: BİBİ TÜRKİYE İLE SORUNUNUZ OLURSA... 
Türkiye ile "çok iyi ilişkileri" olduğunu söyleyen Trump ise, Suriye'de Türkiye ve İsrail arasında aracılık yapabileceğini belirtti. Trump basın toplantısında bu konuya ilişkin "Az önce Başbakan'a, Bibi'ye (Binyamin Netanyahu) 'Türkiye ile bir sorununuz olursa, gerçekten çözebileceğimi düşünüyorum' dedim" açıklamasını yaptı.  Trump, "Biliyorsunuz, Türkiye ve lideriyle çok çok iyi ilişkilerim var, bence çözebiliriz" diye ekledi.

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