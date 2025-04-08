Altın hala güvenli liman mı? Önce düştü sonra yükseldi, gram altın için çarpıcı tahmin
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Altın fiyatları yatırımcının odağında... Gram altın 3 bin 640 lira seviyesinden dünü kapatırken bugün yukarı yönlü hareketlilik var. Uzmanlar altındaki son durum için ne diyor? İşte altın piyasası...
Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 3 bin 642 liradan tamamladı.
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Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından 3 bin 681 lira seviyesinde bulunuyor.
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Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 200 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 710 liradan satılıyor.
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Altının ons fiyatı, şu sıralarda 3 bin 13 dolar seviyesinde bulunuyor.
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