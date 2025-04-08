Adana'da dehşet! Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Yüksel Yıldırım Samsunspor-Galatasaray maçı öncesi 'Ali Koç' açıklaması yaptı! Paylaşımı ayrı olay oldu

Hakaret eden Çatalca Müftüsüne Volkan Konak kapak oldu

Netanyahu şikayet etti Donald Trump Erdoğan çok akıllı ben onu seviyorum dedi