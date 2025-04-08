Adana'da dehşet! Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.Abone ol
İddiaya göre, 2 Nisan'da, Ahmet A. (31) ile ağabeyi Murat A. (35) arasında imalat fabrikası açma konusunda çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ahmet A, kavga sırasında kendisini darbeden ağabeyini bıçakladı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Biyoloji öğretmeni olduğu öğrenilen Murat A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan kardeşini Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırdı.
Ahmet A, tedavisinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.