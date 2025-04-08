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CHP'nin İstanbul mitinginin adresi ve saati belli oldu

CHP'nin İstanbul mitinginin adresi ve saati belli oldu

CHP, İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı düzenleyeceği çarşamba mitinglerine Şişli’den başlıyor. “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla yapılacak ilk gösteriye Özgür Özel de katılacak.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı düzenlenecek protesto gösterilerinin ilkini 10 Nisan Çarşamba günü Şişli’de gerçekleştirecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılacağı miting, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla düzenlenecek.

CHP lideri Özel, partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda yaptığı konuşmada, İmamoğlu’nun tutuklanmasını “milli iradeye darbe” olarak değerlendirmiş ve bu karara karşı her çarşamba İstanbul’un farklı bir ilçesinde halkla birlikte sokağa çıkacaklarını açıklamıştı.

ÖZGÜR ÇELİK: “YA HEP BERABER, YA HİÇBİRİMİZ”

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, mitingin detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Açıklamasında, "Milletimiz, iradesine ve helal oylarıyla seçtiği başkanlarına sahip çıkıyor. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte Şişli’deyiz. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz," ifadelerine yer verdi.

Protesto mitingi, 9 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.30’da Şişli Belediyesi önünde gerçekleştirilecek. CHP yetkilileri, halkın demokrasiye ve seçilmiş yöneticilere sahip çıkması için gösterilere güçlü katılım çağrısında bulundu.

MİTİNGLER HER HAFTA SÜRECEK

CHP’nin “millet iradesine sahip çıkma” mitingleri, önümüzdeki haftalarda da İstanbul’un farklı ilçelerinde devam edecek. Parti yönetimi, bu mitinglerin yalnızca siyasi bir tepki değil, aynı zamanda anayasal hakların ve demokratik değerlerin savunusu olduğunu vurguluyor.

CHP
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