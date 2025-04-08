Halk TV'de skandal! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuşurken yayını apar topar neden kestiler?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalar yaparken, Halk TV Tunç'un açıklamalarını keserek ekrana getirdi. Hepsini ve daha fazlasını gündemde yer alan diğer önemli gelişmeleri Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca Flash Haber TV ekranlarında değerlendirdi.

Abone ol

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB'ye yönelik operasyon sonrası gerçekleşen eylemlerde tutuklanan üniversite öğrencilerine ilişkin açıklama yaptı.

Tutuklu öğrencilerle ilgili olarak, hukuki değerlendirmenin cumhuriyet savcılıkları ve sulh ceza hakimlikleri tarafından yapılacağını söyleyen Bakan Tunç, "Kişilerin o olaylardaki rolü ve şiddet kullanımıyla alakalı değerlendirmeyi yapacak olan tarafsız ve bağımsız yargımızdır." dedi.

Bakan Tunç ayrıca, "Ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlüler, devletimize emanettir. CMK 109'uncu maddesinde, cezaevinde sağlık şartları nedeniyle yalnız başına hayatını iademe ettiremeyeceklerle ilgili olarak gerekli kararların nasıl verileceği, yine CMK'nın 16'ncı maddesinde belli. Tam teşekküllü hastaneden alınacak bir rapor ve bu raporun Adli Tıp Kurumu tarafından onaylanması durumunda, tutuklu kişilerle ilgili adli kontrol kararı verilebileceği mevzuatımızda var. Adli Tıp Kurumu gerekli muayeneleri yapacak, gerekli raporu verecektir. Adli Tıp'ın verdiği rapor doğrultusunda bir karar verilecekse buna cumhuriyet savcılıklarımız ve sulh ceza hakimliklerimiz verecektir." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tam da bu açıklamaları yaptığı esnada Halk TV'nin Tunç'un açıklamaları devam ederken konuşmasını kesip yayında devam etmeleri, Mahir Polat hakkında konuştuğu sırada ise enteresan şekilde yayını vermeleri dikkatlerden kaçmadı.

Hepsini ve daha fazlasını gündemde yer alan diğer önemli gelişmeleri Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca Flash Haber TV ekranlarında değerlendirdi.

Programı izlemek için tıklayın...