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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Ankara istikametinde ulaşım durdu

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Ankara istikametinde ulaşım durdu

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme kaza medana geldi. Tır, otomobil ve 2 kamyonetin karıştığı kazada sürücülerden biri ağır yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

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Otoyolun Ankara istikameti Gebze ilçesi Muallimköy mevkisi Osmangazi Köprüsü yol ayrımında tır, otomobil ve 2 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, 77 AK 896 plakalı ceviz yüklü kamyonetin sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşımın kapandığı Ankara yönünde ekiplerin yol temizleme ve araçları kaldırma çalışması sürüyor.

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