CW Enerji, Bursa'da bir firmaya çatı GES kurdu

CW Enerji Bursa'da faaliyet gösteren bir firmanın çatısına 1387,75 kilovatpik gücünde güneş enerji santrali (GES) kurulumunu tamamladı

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu GES ile yılda yaklaşık 110 ağacın atmosferden uzaklaştırdığı miktara eşit olan 728 bin 674 kilogram karbondioksit salınımını önlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, CW Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Volkan Yılmaz, GES'lerin firmalara sağladığı avantajlara dikkati çekerek, bu santrallerin firmalar için çevreci ve ekonomik çözüm sunarak enerji maliyetlerini düşürmenin yanı sıra firmaların son yıllarda önemi her geçen gün artan sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada da büyük katkı sağladığını ifade etti.

Yılmaz, GES yatırımları sayesinde, firmaların kendi enerjilerini üreterek dışa bağımlılıklarını azaltıp, elektrik giderlerinde ciddi tasarruflar elde edebildiklerini kaydederek, 'Ayrıca, karbon ayak izlerini düşürerek çevreye duyarlı bir üretim süreci gerçekleştirme imkanı da buluyorlar' değerlendirmesinde bulundu.

Ürettikleri yüksek verimli ve dayanıklı güneş panelleriyle firmalara en iyi çözümleri sunmaya devam ettiklerini ifade eden Yılmaz, panellerinin yüksek verimlilik ve dayanıklılık özellikleriyle sektörde öne çıktığını kaydetti.

Yılmaz, firmalara uzun ömürlü ve maksimum enerji üretimi sağlayan güneş panelleri sunmak adına çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, 'ARGE çalışmalarımızla her geçen gün verimliliği artırarak işletmelerin daha fazla tasarruf yapmasına katkı sağlıyoruz. Bu doğrultuda, Bursa'da yeni bir projeye daha imzamızı attık. Bursa'da faaliyet gösteren bir firmayı daha güneş panelleri ile donatarak sürdürülebilir enerjiye önemli bir katkı sağladık. Firmanın çatısına kurulan 1387,75 kilovatpik gücündeki GES sayesinde yılda yaklaşık 110 ağacın atmosferden uzaklaştırdığı miktara eşit olan 728 bin 674 kilogram karbondioksit salınımını önlenecek' ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir geleceğe yönelik bir adım daha attıkları için mutlu olduklarının altını çizen Yılmaz, güneş enerjisi alanındaki yatırımlarıyla firmalara ekonomik ve çevresel fayda sağlamaya devam edeceklerini belirtti.