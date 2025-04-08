Donald Trump Türkiye'yi şikayete giden Netanyahu'ya böyle ayar verdi

CNN Türk ABD temsilcisi Yunus Paksoy, Suriye konusunda Türkiye'yi ABD Başkanı Trump'a şikayet etmek isteyen İsrail Başbakanı Netanyahu'ya, Trump'ın ayar verdiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde konuşulanların yankıları sürüyor.

Suriye'de provokatif saldırılarını sürdüren ve işgal alanlarını genişleten Netanyahu hükümetinin, ABD'yi Türkiye'ye karşı kıştırtma hamlesi şimdilik Trump'tan döndü.

Netanyahu'nun "Suriye'de Türkiye ile sorunları olduğu" yönündeki ifadelerine de cevap veren Trump, "(Suriye konusunda) Türkiye ile yaşadığınız her sorunu çözebileceğimi düşünüyorum. (Netanyahu'yu işaret ederek) Siz makul olduğunuz sürece; bu konuda siz de biz de makul olmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Trump, Türkiye'nin Suriye'deki rolünün önemini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi ilişkileri olduğunu vurgulayarak, "O, çok güçlü ve zeki biri." dedi.

CNN Türk ABD temsilcisi Yunus Paksoy, merakla beklenen görüşmeyi sosyal medya hesabında yorumladı.

Paksoy, "Oval Ofis’te bir İsrail Başbakanı bir ülkeyi şikayete gelmiş Ve ABD Başkanı şikayet ettiği ülkenin lideri ile harika ilişkileri olduğundan bahsetti Sonra da gözlerinin içine bakarak “sorununu çözerim ama makul olman lazım” diyerek ayar verdi Çok büyük bir olay bugün yaşanan" ifadelerini kullandı.