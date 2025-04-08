BIST 9.407
DOLAR 38,00
EURO 41,75
ALTIN 3.680,71
GÜNCEL

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle video mesaj paylaştı.

Videoda, 1963'te mesleğe başlayan emekli polis memuru Mehmet Ali Genç'in, 2024'te mesleğe başlayan polis memurları Enes Taşbayır ve Reyhan Göktekin'e Türk bayrağını öperek teslim ettiği görüntüler yer aldı.

Türk Polis Teşkilatının koskoca bir çınar olduğunu ifade eden Yerlikaya, mesajında şunları kaydetti:

"Asırları aşan onurlu bir geçmiş, milletine adanmış bir yemin. Koskoca bir çınar olan Türk Polis Teşkilatımız 180. yaşında. Bu şanlı üniformayı giyen Mehmet Ali amcamız, Enes ve Reyhan kardeşlerimiz gibi nice kahraman polislerimiz, milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görevlerini ifa ediyorlar. Onlar bir annenin duasında, bir çocuğun umudundalar. Türk Polis Teşkilatımızın yıl dönümü kutlu olsun. Bu hafta polis haftamız. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ve emekli polislerimizi minnetle anıyor; fedakar teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sancaktepe'de trafikte kavga çıktı sürücü silahla vuruldu
Sancaktepe'de trafikte kavga çıktı sürücü silahla vuruldu
Şamil Tayyar: Mansur Yavaş CHP defterini kapattı
Şamil Tayyar: Mansur Yavaş CHP defterini kapattı
Trump'ın Netanyahu için bir kaz daha sandalye çektiği anlar gündem oldu
Trump'ın Netanyahu için bir kaz daha sandalye çektiği anlar gündem oldu
Türkeş'e rahmet dileyen CHP'li mikrofonunu açık unuttu! Şok küfür...
Türkeş'e rahmet dileyen CHP'li mikrofonunu açık unuttu! Şok küfür...
AKSUNGUR SİHA bir testi daha başarıyla tamamladı
AKSUNGUR SİHA bir testi daha başarıyla tamamladı
Sivas'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza anı araç kamerasında
Sivas'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza anı araç kamerasında
Nagehan Alçı'dan Ekrem İmamoğlu'nun sözlerine yanıt: Atma uydurma
Nagehan Alçı'dan Ekrem İmamoğlu'nun sözlerine yanıt: Atma uydurma
Emniyet ve jandarma operasyonlarıyla 9 organize suç örgütü çökertildi
Emniyet ve jandarma operasyonlarıyla 9 organize suç örgütü çökertildi
Çocuğuna acımasızca şiddet uygulayan baba tutuklanmıştı! Bakanlıktan yeni açıklama
Çocuğuna acımasızca şiddet uygulayan baba tutuklanmıştı! Bakanlıktan yeni açıklama
Ahmet Çakar'dan canlı yayında Fenerbahçe kehaneti
Ahmet Çakar'dan canlı yayında Fenerbahçe kehaneti
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: Kaan Ketenci tutuklandı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: Kaan Ketenci tutuklandı
Karaman Valiliği'nden gülümseten video
Karaman Valiliği'nden gülümseten video