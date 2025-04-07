Şamil Tayyar: Mansur Yavaş CHP defterini kapattı

Gazeteci Şamil Tayyar, TGRT Haber'de katıldığı programda yaptığı açıklamada, Mansur Yavaş’ın CHP ile ilgili hesaplarını askıya aldığını düşündüğünü belirterek, teknik olarak Ekrem İmamoğlu'nun aday olamaması durumunda CHP’nin en güçlü adayının Özgür Özel olduğunu söyledi.

Gazeteci Şamil Tayyar, TGRT Haber ekranlarında katıldığı programda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Gazeteci Şamil Tayyar, TGRT Haber ekranlarında katıldığı programda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Tayyar, İYİ Parti'den daha önce istifa eden ve Mansur Yavaş'a yakınlığıyla bilinen Yüksel Aslan'ın yeniden İYİ Parti'ye dönmesine dikkat çekerek, "Anladığım kadarıyla orada da hesaplar yeniden yapılıyor" dedi. Mansur Yavaş’ın CHP ile ilgili hesaplarını askıya aldığını düşündüğünü belirten Tayyar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda geri adım attığını ima etti.

Şamil Tayyar açıklamasında, "Eğer Mansur Yavaş da aday olmayacaksa, o zaman en ciddi alternatif Özgür Özel olarak gözüküyor. Benim kişisel kanaatim, Ekrem İmamoğlu teknik olarak aday olamazsa, CHP'nin adayı yüksek ihtimalle Özgür Özel olur" ifadelerini kullandı.