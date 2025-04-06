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Karaman Valiliği'nden gülümseten video

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Karaman'da halkla bir araya gelmek ve talepleri dinlemek üzere sokağa indi. Çiçek, yolda yürürken yanına gelen bir çocuğa hediye vermek istedi. Çocukla beraber bir süre yürüyen Vali Çiçek, çocuğun ayakkabısının olmadığını fark etti. Hediyeyi alan çocuk ise önce şaşkınlık, sonra büyük sevinç yaşadı.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Karaman'da halkla bir araya gelmek ve talepleri dinlemek üzere sokağa indi. Çiçek, yolda yürürken yanına gelen bir çocuğa hediye vermek istedi. Çocukla beraber bir süre yürüyen Vali Çiçek, çocuğun ayakkabısının olmadığını fark etti. Hediyeyi alan çocuk ise önce şaşkınlık, sonra büyük sevinç yaşadı.

Bu anlar, Karaman Valiliği'nin sosyal medya hesabından 'Dikkat! Bu video yüksek derecede mutluluk içerebilir' notuyla paylaşıldı.

Video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

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