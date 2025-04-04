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MEDYA

Hadi Özışık: Kemal Kılıçdaroğlu yıllarca Tayyip Erdoğan'a iftira attı, hepiniz de alkışladınız

Kemal Kılıçdaroğlu tekrar aday olması gündeme geldiğinde kendisine yönelik sert eleştirilerde bulunan gazetecilere ateş püskürmüştü. “Hangi yüzle aday olacaksın!” diyen, sözüm ona muhalif sanılan, müesses nizamın askerleri ve paranın tetikçileri olmuş medya mensupları'' ifadeleri ile bazı gazetecileri hedef almıştı.

Ekol TV'de yayınlanan "Tartışma Zemini" programında gazetecilere yönelik yapılan bu eleştiriler de ele alındı.

Programda konuya ilişkin fikirlerini ifade eden Şaban Sevinç, ''Bir süredir muhalif gazetecilere yönelik itibarsızlaştırma var: 'Yok, belediyeden para alıyorlar; yok, genel merkezden maaşa bağlandılar.' Bunlar iftira, hele ki Sayın Kılıçdaroğlu düzeyinde ağırlığı olması gereken bir kişiye yakışmıyor.'' diyerek iddialara tepki gösterdi.

'Erdoğan'a yıllarca iftira attı, hepiniz de alkışladınız'

Bu tepkiyi haklı bulduğunu ifade eden Hadi Özışık ise Şaban Sevinç'e verdiği cevapla çok konuşuldu.

''Kemal Kılıçdaroğlu yıllarca Tayyip Erdoğan'a iftira attı, hepiniz de alkışladınız.''

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