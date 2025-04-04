Kılıçdaroğlu’nun sözleri İmamoğlu’na gönderme mi?

CHP’de 6 Nisan’da yapılacak kurultay öncesi aday olmayacağını açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “çalmadım, yüzüme tükürülmez” ifadeleri tartışma yarattı. Ekol TV’de Hadi Özışık ve Şaban Sevinç, bu sözlerin İmamoğlu’na gönderme olup olmadığını değerlendirdi; Sevinç, "Kastettiği kişi İmamoğlu değil" dedi.

CHP'de şaibeli kurultay tartışmaları sürerken, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'de kurultay kararı alınmıştı. 6 Nisan'da gerçekleştirilecek olan kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda birçok iddia ortaya atılmıştı.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLADI

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından açıklama yaparak kurultayda aday olmayacağını ilan etti. Ancak CHP'nin eski Genel Başkanı, açıklaması öyle ifadeler kullandı ki sözleri birçok kişi tarafından İmamoğlu'na gönderme olarak yorumlandı.

İMAMOĞLU'NA GÖNDERME Mİ YAPTI?

Aday olmama gerekçesini sıralayan Kılıçdaroğlu, "Aday olmama kararımın nedeni; "Aday olursan yüzüne tükürürler." diyen siyasetçilerin tehditleri değildir çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım." sözlerine yer verdi.

Ekol TV'de yayınlanan Tartışma Zemini isimli programda gazeteci Hadi Özışık ve Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini değerlendirdi.

Özışık'ın, Şaban Sevinç'e yönelttiği "sana gazeteci sordu, dedi ki: 'AK Parti'nin büyükşehir belediye başkanlarından birisi şu anda içeride, Abdullah Gül de böyle bir tweet attı. Kimi kastediyor derse,' sen ne dersin?" sorusuna Sevinç, "böyle bir durumda Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu lafı etmesi, evet ona mıdır, değil midir tartışmasını yaşatır ama benim kanaatim, kastettiği kesinlikle Ekrem İmamoğlu değil" şeklinde yanıt verdi.