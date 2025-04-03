Yılmaz Vural 'tahrik durumu söz konusu' dedi! Mourinho Okan Buruk'un burnunu sıktı, öncesinde neler yaşandı?

Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, katıldığı bir radyo programında Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından Jose Mourinho ile Okan Buruk arasında yaşanan olaylar hakkında değerlendirmede bulundu. Mourinho Okan Buruk'un burnunu sıkmadan önce neler yaşandı? Okan Buruk Mourinho'ya ne söyledi? İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıkması ve Okan Buruk'un yerde kalması konuşuldu.

"Okan Buruk'un tahrik durumu söz konusu"

Teknik direktör Yılmaz Vural da Radyospor'a konu hakkında yorum yaptı.

Vural, "Jose Mourinho maç bittikten sonra hakemlerin yanına giderken, Okan Buruk da geliyor. Okan Buruk'un burada hafif bir tahrik durumu söz konusu. Mourinho ile Okan Buruk arasında sezon başından beri hem saha içinde, hem de saha dışında rekabet var" dedi.

"Mourinho, Okan Buruk'u dünyaya tanıttı"

Mourinho ile Okan Buruk arasındaki ilişkiye değinen teknik direktör, "Olayın yaşanmasının ana sebebi; iki takım arasında rekabet var, ligde başka takım yok! Ve bu rekabette kaybeden teknik direktör çok şey kaybediyor. Mourinho'nun yaptığı hareket Okan Buruk'un işine geldi. Mourinho, Okan Buruk'u dünyaya tanıttı. Okan Buruk'u herkes tanıdı. Artık herkes Okan Buruk diye bir teknik direktör olduğunu öğrendi" ifadelerini kullandı.

"Mourinho'yu yıldız futbolcular hoca yapmış"

Yabancı teknik direktörlere karşı olduğunu belirten Yılmaz Vural, "Türkiye'de yabancı olan her şeye karşıyım. Bunların başında da insan ile yapılan bir işler geliyor. Türk futbolunda da yabancı teknik direktör ve yabancı futbolcuya karşıyım. Mourinho, dünyanın en iyisi diyoruz ancak dün 2-0'dan sonra oyuna hamle yapmadı. Demek ki Mourinho'yu yıldız futbolcular hoca yapmış" diye konuştu.

Okan Buruk Mourinho'ya ne dedi?

Öte yandan yorumcu Ali Naci Küçük, SKY Spor TR Youtube kanalında Okan Buruk'un Mourinho'ya söylediği cümleleri açıkladı. Ali Naci Küçük şu ifadeleri kullandı:

"Okan Hoca, Mourinho'ya İngilizce 'weak' demiş. Zayıfsın, cılızsın, güçsüzsün anlamına gelen bir kelime kullanmış."

Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıkmadan önce yaşananlar: