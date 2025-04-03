Aybüke Pusat tartışması büyüyor! Tepki veren Gülben Ergen'e Gaffar Yakınca'dan bomba yanıt!

Aybüke Pusat’ın TRT 1'deki Teşkilat dizisinden çıkarılmasının ardından ünlü isimlerden tepkiler ardı ardına geldi. Gülben Ergen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Farklı düşünmek neden suç olmalı?" diyerek Pusat’ın ekmeğinden edilmesini eleştirdi. Flash Haber TV'de Gazeteci Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca, Gülben Ergen'in sözlerini değerlendirdi.

TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat, boykot paylaşımı yaptığı için diziden çıkarıldı. Pusat'ın diziden çıkarılmasının ardından Cem Yılmaz, Gülben Ergen ve daha birçok isim ünlü oyuncunun diziden çıkarılmasına tepki gösterdi.

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan ünlü oyuncu Aybüke Pusat, sosyal medya hesabından "2 Nisan'da satın alım yapmıyoruz" diyerek boykot paylaşımı yapmıştı. Pusat, Cem Küçük'ün hedefi haline gelmiş, diziden çıkarılması için çağrıda bulunulmuştu.

TRT Genel müdürü Zahid Sobacı, "Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır." diyerek Aybüke Pusat'ın dizinin kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

X hesabından paylaşım yapan Gülben Ergen, "Oyuncu çalıştığı kanalla aynı fikirde olmak zorunda mı? Aynı yaşam felsefesini benimsemek zorunda mı? Farklı düşünemez mi? Farklı hissedemez mi? İnsanları ekmeğinden edebilmek korkunç bir hakaret! Kendi içimizde bölünür olduk!" ifadelerini kullandı.

Flash Haber TV'deki Flash Gündem programında Gazeteci Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca, Gülben Ergen'in sözlerini canlı yayında değerlendirdi.