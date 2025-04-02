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Kadıköy'de yedek kulübeleri birbirine girdi, kartlar havada uçuştu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki mücadelede son dakikalarda tansiyon yükseldi. 85. dakikada Mert Müldür ve Osimhen arasında gerginlik yaşanırken, 88. dakikada iki takımın kulübeleri birbirine girdi. Hakem Cihan Aydın, Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'a, Fenerbahçe'den ise Mert Hakan Yandaş ve yardımcı antrenör Salvatore Foti'ye kırmızı kart gösterdi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın son anlarında tansiyon yükseldi.

MERT MÜLDÜR VE OSİMHEN ARASINDA GERİLİM

Mücadelenin 85. dakikasında Mert Müldür ve Osimhen arasında gerilim yaşandı. Oyuncuların kafa kafaya geldiği anlarda sarı kartlar havada uçuştu. Pozisyona yedek kulübeleri de müdahale etti.

KIRMIZI KARTLAR HAVADA UÇUŞTU!

Maçın 88. dakikasında ise iki yedek kulübesi birbirine girdi. Oyunun uzun süre durmasının ardından hakem Cihan Aydın, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'a kırmızı kart gösterdi. Fenerbahçe'de ise Mert Hakan Yandaş ve Jose Mourinho'nun yardımcısı Salvatore Foti kırmızı kart gördü.

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