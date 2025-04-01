BIST 9.659
DOLAR 37,91
EURO 40,98
ALTIN 3.798,97
GÜNCEL

Hadi Özışık'tan Özel'in boykot çağrısına tepki: Bu bir kıvılcım, insanların suçu ne?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot çağrısının ardından, Esspressolab kafelerinde bulunan kişilere fiziki saldırılar gerçekleşti. Ekol TV’deki Tartışma Zemini programında olayları değerlendiren gazeteci Hadi Özışık, "Bu bir kıvılcım, kahve içen insanlara neden saldırıyorsunuz?" diyerek tepki gösterirken, Necdet Saraç ise 31 Mart seçim sonuçlarını hatırlatarak Özışık'ın tutumunu eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından bir boykot listesi oluşturmuş, ve bu listedeki firmalardan alışveriş yapılmaması konusunda çağrıda bulunmuştu.

Boykot listesinde yer alan firmalardan birisi de ünlü kahve zinciri Esspressolab'tı. Özgür Özel'in boykot çağrısına kulak verenler, Esspressolab'a gitmemenin ötesinde, kafede bulunan kişilere fiziki saldırılarda bulunmuş, sandalye ve masalarla ortalığı savaş alanına çevirmişti.

"Bu bir kıvılcım"

Ekol TV'de yayınlanan Tartışma Zemini isimli programda, Özgür Özel'in boykot çağrısı masaya yatırıldı. Gazeteci Hadi Özışık, yaşananlar ile ilgili "Bu bir kıvılcım. Maltepe dönüşünde orada kahve içen insanların ne günahı vardı da başına sandalye atıyorsun?" ifadelerini kullanırken, programın bir diğer konuğu Necdet Saraç, "31 Mart'ta seçmenlerin çoğunluğu senin savunduğun yaklaşımı sandığa gömdü." şeklinde karşılık verdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hadi Özışık: Kılıçdaroğlu ile görüşme talebi Ekrem İmamoğlu'ndan gelmiş
Hadi Özışık: Kılıçdaroğlu ile görüşme talebi Ekrem İmamoğlu'ndan gelmiş
Trabzonspor U19 tarih yazdı! Inter'i eleyerek yarı finale çıktı
Trabzonspor U19 tarih yazdı! Inter'i eleyerek yarı finale çıktı
Yunanistan’da şiddetli yağış: Sel ve dolu hayatı felç etti
Yunanistan’da şiddetli yağış: Sel ve dolu hayatı felç etti
İzmir’de sağanak hayatı felç etti
İzmir’de sağanak hayatı felç etti
Terör örgütü PKK/YPG mensubu teslim oldu: O anların görüntüsü ortaya çıktı
Terör örgütü PKK/YPG mensubu teslim oldu: O anların görüntüsü ortaya çıktı
Çorum'da kasalarca domatesi çöpe döken pazarcı hakkında inceleme başlatıldı
Çorum'da kasalarca domatesi çöpe döken pazarcı hakkında inceleme başlatıldı
Volkan Konak'ın cenaze töreninde eşi Selma Konak'ın feryadı yürek yaktı: Bana bunu nasıl yaptın Volkan
Volkan Konak'ın cenaze töreninde eşi Selma Konak'ın feryadı yürek yaktı: Bana bunu nasıl yaptın Volkan
Tarihi Uzun Çarşı yeniden ayağa kalkıyor! Bakan Kurum, bayramda Hataylı künefe ustasının hikayesini paylaştı
Tarihi Uzun Çarşı yeniden ayağa kalkıyor! Bakan Kurum, bayramda Hataylı künefe ustasının hikayesini paylaştı
Bayram tatilinin ilk 2 gününde 19 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilinin ilk 2 gününde 19 kişi hayatını kaybetti
Burun estetiğinde nelere dikkat edilmeli?
Burun estetiğinde nelere dikkat edilmeli?
Volkan Konak'ın sahnede fenalaştığı anlar kamerada
Volkan Konak'ın sahnede fenalaştığı anlar kamerada
Sahnede fenalaşıp ölen Volkan Konak'ın son sözleri!
Sahnede fenalaşıp ölen Volkan Konak'ın son sözleri!