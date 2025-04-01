Hadi Özışık'tan Özel'in boykot çağrısına tepki: Bu bir kıvılcım, insanların suçu ne?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot çağrısının ardından, Esspressolab kafelerinde bulunan kişilere fiziki saldırılar gerçekleşti. Ekol TV’deki Tartışma Zemini programında olayları değerlendiren gazeteci Hadi Özışık, "Bu bir kıvılcım, kahve içen insanlara neden saldırıyorsunuz?" diyerek tepki gösterirken, Necdet Saraç ise 31 Mart seçim sonuçlarını hatırlatarak Özışık'ın tutumunu eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından bir boykot listesi oluşturmuş, ve bu listedeki firmalardan alışveriş yapılmaması konusunda çağrıda bulunmuştu.

Boykot listesinde yer alan firmalardan birisi de ünlü kahve zinciri Esspressolab'tı. Özgür Özel'in boykot çağrısına kulak verenler, Esspressolab'a gitmemenin ötesinde, kafede bulunan kişilere fiziki saldırılarda bulunmuş, sandalye ve masalarla ortalığı savaş alanına çevirmişti.

"Bu bir kıvılcım"

Ekol TV'de yayınlanan Tartışma Zemini isimli programda, Özgür Özel'in boykot çağrısı masaya yatırıldı. Gazeteci Hadi Özışık, yaşananlar ile ilgili "Bu bir kıvılcım. Maltepe dönüşünde orada kahve içen insanların ne günahı vardı da başına sandalye atıyorsun?" ifadelerini kullanırken, programın bir diğer konuğu Necdet Saraç, "31 Mart'ta seçmenlerin çoğunluğu senin savunduğun yaklaşımı sandığa gömdü." şeklinde karşılık verdi.