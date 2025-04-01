Hadi Özışık: Kılıçdaroğlu ile görüşme talebi Ekrem İmamoğlu'ndan gelmiş

Gazeteci Hadi Özışık, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme talebini CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın aracılığıyla ilettiğini açıkladı. Özışık, İmamoğlu'nun talebini "ellerinden öperim" şeklinde ilettiğini belirtti.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etmişti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu, Can Atalay, Osman Kavala, Şükrü Genç, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat Bey'le görüştüm. Mehmet Murat Çalık ve Sayın Ümit Özdağ ile görüştüm" diye açıklama yapmıştı.

"İmamoğlu talep etmiş"

Gazeteci Hadi Özışık, İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın aracılığıyla 'ellerinden öperim' diyerek görüşme talebini ilettiğini söyledi. Özışık, İmamoğlu'nun bu talebinin, ziyaretin seyrini değiştirdiğini belirtti.