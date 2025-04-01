Trabzonspor U19 tarih yazdı! Inter'i eleyerek yarı finale çıktı
Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Inter’i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Papara Park’ta 40 bin 368 taraftarla seyirci rekoru kırılırken, maç öncesinde hayatını kaybeden Volkan Konak için anma yapıldı. Karşılaşmayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de tribünden takip etti.
UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Trabzonspor, konuk ettiği İtalya temsilcisi Inter'i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
39. dakikada Inter penaltıdan yararlanamadı. Spinacce'nin kullandığı penaltı atışında kaleci Erol Can Çolak ayaklarıyla topu kurtardı, seken top kornere gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
77. dakikada Trabzonspor öne geçti. Orta alanda presle topu kazanan Ekrem Terzi, driplingle girdiği ceza sahasının sol çaprazından yaptığı vuruşta defansa da çarpan top uzak köşede ağlarla buluştu: 1-0.
Trabzonspor, maçı 1-0 kazandı ve yarı finale çıkmayı başardı.