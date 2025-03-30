Baba Hasan İmamoğlu beddua etti: Çoluk çocuğunun ciğerinden et yiyerek iyileşmeye uğraşsın
İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun “Bizi bu kadar perişanlığa sürükleyenler, çoluk çocuğunun ciğerinden et yiyerek iyileşmeye uğraşsın ve iyileşemesin” sözleri tartışma konusu oldu.
İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun bedduası sosyal medyada gündem oldu.
Ramazan Bayramı’nın ilk sabahı, Trabzon Akçaabat'ta baba ocağındaki bayramlaşmada baba İmamoğlu, öfkesini bedduayla dile getirdi.
İmamoğlu, bayram sabahında gazetecilere verdiği demeçte, "Haksız yere, insanlara bu kadar eziyet çektiren, bizleri perişanlığa sürükleyenler çoluk çocuğunun ciğerinden et yiyerek iyileşmeye uğraşsın ve iyileşemesin!" dedi.