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Hadi Özışık: Marjinal gruplar bu tür yerleri fırsat bilip geliyor

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısının ardından kalabalıklar İstanbul Saraçhane'de buluşup, protesto eylemlerine katılıyordu. Hadi Özışık bu eylemlerin çeşitli gruplar tarafından suistimal edildiğine dikkat çekti.

Çağlar Cilara'nın sunduğu "Tartışma Zemini" programına Hadi Özışık, Taha Ün, Yıldıray Oğur, Şaban Sevinç ve İsmail Dükel konuk oldu.

Özgür Özel'in çağrısıyla başlayan Saraçhane'deki protesto gösterilerinin ilk başlarda masumane gittiğini fakat sonrasında ipin ucunun kaçtığını belirten Hadi Özışık, yaşanan bu durumun en sonunda Özgür Özel'i de endişelendirdiğini ifade etti.

Özgür Özel son gün çok dikkatli ve endişeliydi

Eylemlere gelen iyi niyetli insanlar kadar kötü niyetli insanlarında bulunduğuna dikkat çeken Özışık, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

''Marjinal gruplar bu tür yerleri fırsat bilip geliyor. Cumhurbaşkanımızın ölmüş annesine edilen küfürler, cami olayları bunlar Özel'in çağrısını gölgeledi. Özgür Özel son gün çok dikkatli ve endişeliydi.''

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