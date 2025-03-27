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Tekirdağ'da kaçırılan kadın bulunarak ailesine teslim edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde zorla araca bindirilip kaçırılan kadının bulunarak ailesine teslim edildiği bildirildi.

Çerkezköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 22 Mart'ta meydana gelen olayla ilgili zanlıların tamamının yakalandığı belirtildi.

Kaçırılan kadının bulunarak ailesine teslim edildiği ifade edilen açıklamada, "Yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanmış, 2'sinin işlemleri devam etmektedir." denildi.

Atatürk Mahallesi'nde yürüyen S.T. (22) yanına gelen 2 kişi tarafından zorla hafif ticari araca bindirilmiş, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından kadının, şüpheliler S.A, İ.A, M.A, A.B. ve V.A. tarafından kaçırıldığını belirlemişti.

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