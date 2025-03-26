İmamoğlu protestoları... Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımıyla çok konuşuldu: İşte bu

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatltuğ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasındaki protestolarla ilgili bir paylaşımda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar, Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bu olaylara dair anlamlı bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından, bir protestocu ile polisin elleriyle karşılıklı kalp işareti yaptığı barış dolu anı paylaştı. Bu etkileyici kareyi "İşte bu" mesajıyla yayımlayan oyuncu, paylaşımına alkış ve Türk Bayrağı emojileri ekleyerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Bu samimi ve yapıcı diyalog, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Tatlıtuğ'un paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim alırken, kullanıcılar bu tür pozitif mesajların toplumsal uzlaşı için için önemine vurgu yaptı. Daha öncede sosyal duyarlılığıyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, yaptığı son paylaşımıyla sanatçıların toplumsal barıştaki rolünü bir kez daha hatırlattı.