BIST 9.611
DOLAR 38,01
EURO 41,07
ALTIN 3.695,56
MAGAZİN

İmamoğlu protestoları... Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımıyla çok konuşuldu: İşte bu

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatltuğ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasındaki protestolarla ilgili bir paylaşımda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar, Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bu olaylara dair anlamlı bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından, bir protestocu ile polisin elleriyle karşılıklı kalp işareti yaptığı barış dolu anı paylaştı. Bu etkileyici kareyi "İşte bu" mesajıyla yayımlayan oyuncu, paylaşımına alkış ve Türk Bayrağı emojileri ekleyerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Bu samimi ve yapıcı diyalog, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Tatlıtuğ'un paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim alırken, kullanıcılar bu tür pozitif mesajların toplumsal uzlaşı için için önemine vurgu yaptı. Daha öncede sosyal duyarlılığıyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, yaptığı son paylaşımıyla sanatçıların toplumsal barıştaki rolünü bir kez daha hatırlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İzmir Körfezi'ne boya atığı deşarj eden firmaya 8,3 milyon lira ceza
İzmir Körfezi'ne boya atığı deşarj eden firmaya 8,3 milyon lira ceza
Ali Mahir Başarır Allah muhafaza az daha böyle kör oluyordu
Ali Mahir Başarır Allah muhafaza az daha böyle kör oluyordu
Özgür Özel'den İstanbul Valisi'ne skandal tehdit!
Özgür Özel'den İstanbul Valisi'ne skandal tehdit!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu cennet vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu cennet vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz
Bekir Develi'den Espressolab için boykot çağrısı yapanlara cevap
Bekir Develi'den Espressolab için boykot çağrısı yapanlara cevap
İzmir'de taksiciye gasp! Şüpheli ve eşi otel odasında yakalandı: Gasp anı kamerada
İzmir'de taksiciye gasp! Şüpheli ve eşi otel odasında yakalandı: Gasp anı kamerada
Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a: Londra'dan kızını çağırsana
Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a: Londra'dan kızını çağırsana
Irak'ta Mehmetçik PKK mağarasına girdi görüntüleri paylaştı
Irak'ta Mehmetçik PKK mağarasına girdi görüntüleri paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği tespit edilen 55 zanlı yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği tespit edilen 55 zanlı yakalandı
PKK'nın kullandığı mağara ele geçirildi! MSB bu görüntülerle duyurdu
PKK'nın kullandığı mağara ele geçirildi! MSB bu görüntülerle duyurdu
Özgür Özel, ünlü kahve zincirinin ismini verip boykotu başlattı
Özgür Özel, ünlü kahve zincirinin ismini verip boykotu başlattı
Ece Ronay’dan eleştirilere sert yanıt: ODTÜ’lü biri yaptığında kahraman...
Ece Ronay’dan eleştirilere sert yanıt: ODTÜ’lü biri yaptığında kahraman...